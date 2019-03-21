Son Dakika Haberleri: Amasya'da Yankesicilik İddiası

Amasya'da Yankesicilik İddiası

2 saat önce

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde pazar yerinde yankesicilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Amasya'da Yankesicilik İddiası, System.String[]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde pazar yerinde yankesicilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki pazar yerinde iki kişiden 560 lira çaldığı iddia edilen K.Ç. (56), vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

K.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:17 Kaynak: AA

Gümüşhacıköy, Amasya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Tarihinde Bir İlk! Diyarbakır'da 3 Bin 500 Metre Derinlikten Petrol Çıkarıldı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 1,5 Katrilyon TL Katkı Sağlayacak Emlak Katılım Bankası 18 Yıl Aradan Sonra Faaliyete Başladı Yeni Zelanda'da Mezarlıkta Görev Yapan Kadın Polisten Anlamlı Hareket
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 16:29:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya'da Yankesicilik İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]