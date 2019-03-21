Amasya'da Yankesicilik İddiası
2 saat önce
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde pazar yerinde yankesicilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Amasya
'nın Gümüşhacıköy
ilçesinde pazar yerinde yankesicilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki pazar yerinde iki kişiden 560 lira çaldığı iddia edilen K.Ç. (56), vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
K.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:17 Kaynak: AA
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