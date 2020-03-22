Amasya'da yasağa uymayan vatandaşları zabıtalar uyardı - Son Dakika
Son Dakika Genel Amasya'da yasağa uymayan vatandaşları zabıtalar uyardı - Son Dakika

Amasya'da yasağa uymayan vatandaşları zabıtalar uyardı

6 saat önce

Amasya'da yasağa uymayan vatandaşları zabıtalar uyardı Genelge ile sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşları uyaran Amasya zabıta ekipleri, bazı vatandaşların ısrarlı tavırları ile karşılaştı.

Amasya'da yasağa uymayan vatandaşları zabıtalar uyardı

AMASYA - Genelge ile sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşları uyaran Amasya zabıta ekipleri, bazı vatandaşların ısrarlı tavırları ile karşılaştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için "sokağa çıkma yasağı" getirilmesine rağmen yasağa uymayan bazı vatandaşları zabıtalar uyararak bilinçlendirdi.

Amasya'da yasağa uymayan vatandaşları uyaran zabıta ekipleri ile yaşlılar arasında bazı diyaloglar yaşandı.

Amasya'da yasağa uymayan vatandaşları zabıtalar uyardı

Zabıta, Amasya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:52 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
Sokağa çıktı, 392 lira cezayı yedi Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor         
13:18
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz         
12:07
Ekranların yosun gözlü güzel oyuncusu Tuvana Türkay'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı Ekranların yosun gözlü güzel oyuncusu Tuvana Türkay'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı         
11:16
1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor 1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor         
10:53
İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi         
10:30
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı         
10:19
Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu         
10:15
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
09:57
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü         
09:17
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor         
09:17
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü         
08:38
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti         
08:09
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak         
08:04
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu         
04:12
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi         
23:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 06:05:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasya'da yasağa uymayan vatandaşları zabıtalar uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]