Amasya'da yasağa uymayan vatandaşları zabıtalar uyardı - Son Dakika

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Amasya'da yasağa uymayan vatandaşları zabıtalar uyardı
6 saat önce
Amasya'da yasağa uymayan vatandaşları zabıtalar uyardı Genelge ile sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşları uyaran Amasya zabıta ekipleri, bazı vatandaşların ısrarlı tavırları ile karşılaştı.
Amasya'da yasağa uymayan vatandaşları zabıtalar uyardı
AMASYA - Genelge ile sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşları uyaran Amasya zabıta ekipleri, bazı vatandaşların ısrarlı tavırları ile karşılaştı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için "sokağa çıkma yasağı" getirilmesine rağmen yasağa uymayan bazı vatandaşları zabıtalar uyararak bilinçlendirdi.
Amasya'da yasağa uymayan vatandaşları uyaran zabıta ekipleri ile yaşlılar arasında bazı diyaloglar yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:52 Kaynak: İHA
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