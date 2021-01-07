Amasya'da yaşlı adam serada ölü bulundu - Son Dakika

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 82 yaşındaki Ahmet Temiz, serada ölü bulundu.
Cumara Mahallesi'nde yaşayan Temiz'i evinde bulamayan yakınları arama çalışması başlattı.
Evlerinin önündeki serada Temiz'in yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu polise bildirdi.
Polisle birlikte olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Temiz'in cesedi, otopsi için Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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