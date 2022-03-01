Yastığa gizlenmiş 1623 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Yastığa gizlenmiş 1623 uyuşturucu hap ele geçirildi

01.03.2022 17:38

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilde yastığa gizlenmiş 1623 uyuşturucu hap bulundu, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilde yastığa gizlenmiş 1623 uyuşturucu hap bulundu, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamda, Buğdaylı Mahallesi'nde durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Aramada, araçta bulunan yastığa gizlenmiş 1623 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Yastığa gizlenmiş 1623 uyuşturucu hap ele geçirildi
Yastığa gizlenmiş 1623 uyuşturucu hap ele geçirildi
Yastığa gizlenmiş 1623 uyuşturucu hap ele geçirildi
Yastığa gizlenmiş 1623 uyuşturucu hap ele geçirildi
Yastığa gizlenmiş 1623 uyuşturucu hap ele geçirildi
Yastığa gizlenmiş 1623 uyuşturucu hap ele geçirildi

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Uyuşturucu, Merzifon, Hisarcık, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yastığa gizlenmiş 1623 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yastığa gizlenmiş 1623 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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