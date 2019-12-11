Amasya'da Yavuz Selim Meydanı yenileniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da Yavuz Selim Meydanı yenileniyor - Son Dakika

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı yenileniyor

6 saat önce

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Yavuz Selim Meydanı'nın yenilenerek çehresinin değişeceğini belirtti.

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı yenileniyor, System.String[]

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Yavuz Selim Meydanı'nın yenilenerek çehresinin değişeceğini belirtti.

Sarı, meydan ve çevresinde başlatılan yenileme çalışmalarını inceledi.

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yenileme çalışmasıyla kentin çehresinin değişeceğini söyledi.

Meydan projesi ile Hükümet Köprüsü'nün 11 metreye genişletilmesi projesinin birbirini tamamlayacağını anlatan Sarı, "Tamamını OKA desteği ile gerçekleştireceğimiz projelerimiz ile bölgede yeşiller içinde bir yaşam alanı oluşturmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun, biz ne söz verdiysek yerine getireceğiz." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:24 Kaynak: AA
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