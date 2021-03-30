AMASYA Amasya'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması - Son Dakika

Amasya'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yayaların trafikteki güvenliğinin sağlanması ve yaya geçişlerine farkındalığın oluşturulması amacıyla başlatılan 'Kırmızı Çizgi' uygulaması kapsamında, Amasya genelinde birçok noktada yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından peş peşe yapılan, '30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' paylaşımları yapıldı. Bu kapsamda Amasya 75. Yıl İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Bayezid İlkokulu'nda yapılan programda okul önündeki yaya geçidindeki orta şeritler sembolik olarak kırmızıya boyandı. Böylece sürücülere 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' mesajı verildi.

'UYGULAMANIN OLUMLU SONUÇLARINI GÖRDÜK'

Amasya Valisi Mustafa Masatlı da kentin işlek noktalarından Yavuz Selim Meydanı'nda yaya geçidinde kırmızı çizgi boyadı. 2019 yılında Cumhurbaşkanlığının talimatı ve İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla Türkiye'de trafikle ilgili pek çok tedbir ve yöntemler uygulandığını ifade eden Vali Masatlı, 'Zaman içerisinde bu uygulamanın olumlu sonuçlarını gördük. Can kayıplarımız azaldı, yine mal kaybında da önemli kazançlar elde edildi. Sonuçlar böyle olunca İçişleri Bakanlığı'nın, tekrar bu uygulamalara devam etmesi yönünde bizlere talimatları oldu dedi.

'KURALLARA UYULMASI EN BÜYÜK TEMENNİMİZ'

Trafikte güvenliği sağlama noktasında birtakım önlem ve tedbirlerin başladığını ifade eden Vali Masatlı, 'Bizim en büyük amacımız, insan kaybını özellikle insanımızın sakat kalmasını, mal kaybını en aza indirmektir. Burada başta yayalarımız olmak üzere onların her zaman dikkatli olmalarını istiyoruz, sürücülerimizin de kurallara uyması en büyük temennimiz ve dileğimizdir. Toplum içerisinde kurallara harfiyen uymamız ve birbirimize saygı göstermemiz gerekiyor diye konuştu.