Amasya'da yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika

Amasya'da okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak 2021-2022 eğitim öğretim yılına başlandı.

İlk ve orta dereceli eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler sabahın erken saatlerinde okulların önünde toplandı. Kovid-19 önlemleriyle sınıflarına alınan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının ilk dersine girdi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, Türk Telekom İmam Hatip Ortaokulu ve 12 Haziran Anadolu Lisesini ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Sınıfları gezen Vali Masatlı, il genelindeki tüm okullarda gerek hijyen, gerekse maske kullanımı ve sosyal mesafeye uyulması için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin uluslararası alanda daha güçlü bir şekilde temsil edilmesinin iyi yetişmiş insan gücüne bağlı olduğunu dile getiren Masatlı, şunları dile getirdi:

"Bu da çocuklarımızın nitelikli bir eğitim almasıyla mümkündür. Geleceğin mimarı öğretmenlerimize bu hususta çok iş düşmektedir. Öğretmenlerimizin bu meşakkatli ve kutsal görevlerini özveriyle icra edeceklerine yürekten inanıyorum. Evlatlarımız için hedeflenen başarılara ancak öğretmen öğrenci ve veli işbirliğiyle ulaşabiliriz. Güçlü Türkiye'mizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimine hep birlikte katkı sunmalıyız. Bu düşüncelerle 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilimize, ülkemize ve eğitim camiamıza hayırlı olması dileklerimle, öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum."

Aşılarını henüz yaptırmamış velileri, öğrencilerin okullarına sağlıklı şekilde devam edebilmesi ve toplumsal bağışıklığın güçlenmesi adına aşı olmaya davet eden??????? Vali Masatlı, konuşmasının ardından okullarda alınan önlemleri inceledi, öğrencilere çikolata ikramında bulundu.