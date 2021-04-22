Yerli kenevir tohumu "Vezir"in ekimi yapıldı - Son Dakika

Amasya'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesi bünyesindeki 34 dekarlık alanda Türkiye'nin ilk yerli kenevir tohumu Vezir'in ekimi yapıldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, tohum ekme etkinliğinde, 2016 yılında yayımlanan tebliğle 19 ilde kenevir ekilebilmesi için izin verildiğini ve bu illerden birisinin de Amasya olduğunu söyledi.

Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünde ilk etapta 40 dekarlık alanda tohumluk kenevir üretimi gerçekleştirildiğini, elde edilen bu tohumlarla işletme bünyesinde 1175 dekarlık alanda üretime devam edildiğini anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalardan sonra Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Ondokuzmayıs Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Narlı ve Vezir isimli Türkiye'nin ilk yerli ve milli kenevir türleri geliştirilmiştir. Bugün ise hep birlikte Türkiye'nin ilk yerli ve milli kenevir türlerinden olan Vezir'in ekimine şahitlik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu alanda belirlediği hedefler doğrultusunda Tarım İşletme Müdürlüğümüzde 34 dekarlık alanda yapılan bu ekim, yerli ve milli kenevir üretiminin yaygınlaştırılması açısından önemli bir başlangıçtır. Her alanda olduğu gibi tarım alanında yerli ve milli üretimi destekleyen ve bizleri teşvik eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum."

Masatlı, daha sonra kullandığı traktörle kenevir tohumlarını ekti.