Amasya'da yıldırım isabet eden bağ evinde yangın çıktı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bağ evine isabet eden yıldırım nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çaybaşı köyünde Cemal Belli'ye ait eve yıldırım isabet etti. Patlamaya neden olan olay sonrası evde yangın çıktı.

Merzifon Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Köy muhtarı Şerif Köse, yangında can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Çok büyük geçmiş olsun. Evde kimse olmadığı için can kaybı yaşanmadı." dedi.