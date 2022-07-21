AMASYA'DA YILIN İLK BUĞDAY HASADINI VALİ MASATLI YAPTI - Son Dakika
Üye Girişi

AMASYA'DA YILIN İLK BUĞDAY HASADINI VALİ MASATLI YAPTI

21.07.2022 11:37
AMASYA'DA YILIN İLK BUĞDAY HASADINI VALİ MASATLI YAPTI

Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirilen buğday hasadına Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil ve protokol üyeleri katıldı.

Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirilen buğday hasadına Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil ve protokol üyeleri katıldı. Buğday hasadını gerçekleştiren Vali Masatlı, kentin Türkiye genelindeki tarım hasılasında önemli paya sahip olan illerden bir tanesi olduğunu söyledi.

Biçerdöverle buğday hasadı yapan Vali Masatlı, öÜlkemizin her bakımdan gelişimine, değişimine ve büyümesine uygun olarak da tarım sektöründe de ciddi bir büyüme, gelişme ve değişim yaşıyoruz. İlimiz Türkiye genelindeki tarım hasılasında önemli paya sahip olan illerden bir tanesi. Burada da Gökhöyük Tarım İşletmemizin önemli bir etkisi ve katkısı var. Tarım İşletmeler özellikle sertifikalı tohum ve damızlık hayvan konusunda Türk tarımına öncülük eden, destekleyen ve katkı sunan kuruluşlarımızdan bir tanesi. Sertifikalı buğday, fiğ ve sertifikalı nohut tohumu bakımından da işletmemiz önemli bir paya sahip. Bugünde buğday hasadı yapıyoruz. Bu seneki beklentimiz yaklaşık olarak 5 bin ton civarı sertifikalı buğday tohumu. Diğer taraftan 200 ton civarı da sertifikalı fiğ tohumunu almayı ümit ediyoruz. Bu seneki genel olarak ürünlerden yağışa bağlı olarak memnunuz. Bu da ciddi derecede önümüzdeki yıl tarımla ilgili özellikle tohumda ciddi katkı sağlamış olacak. O bakımdan ben işletmede bu ürünün alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üretmeden biz Türkiye'yi büyütemeyiz. Sayın Cumhur başkanımızın 2023,2053 ve 2071 vizyonları çerçevesinde Türkiye'nin büyütülmesine dair her sahada çalışmamıza hep beraber katkı ve değer katıp caba göstereceğiz. Yaz mevsimin güzel ve bereketli geçeceğine, bol ürün alacağımıza inancımız tamdır? dedi.

YORUMLAR
500
Beyaz eşya sektörü yılın ilk yarısında ihracatını korudu Beyaz eşya sektörü yılın ilk yarısında ihracatını korudu Geçen yılın en kurak kenti Amasya'da yağışlar berekete dönüştü Geçen yılın en kurak kenti Amasya'da yağışlar berekete dönüştü
Kaynak: DHA

Türkiye, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AMASYA'DA YILIN İLK BUĞDAY HASADINI VALİ MASATLI YAPTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:33 Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi terör örgütü PKK, Irak'ta katliam yaptı! HDP ve Diyarbakır Barosu TSK'yı suçladı
11:32 Süper Mario'dan alınan görüntü sosyal medyada tartışma konusu oldu
11:31 AFAD'dan genelge! Artan sıcaklıkların ardından ormanlık alanlara giriş yasağı geldi
11:23 Dolardaki artışa güzel oyuncu Birce Akalay'dan sert eleştiri: Halkımız sefil oldu
11:05 Vatandaşları ilgilendiren önemli karar! İdari para cezalarının ödeme süresinde düzenlemeye gidildi
11:05 Güne düşüşle başlayan gram altın 959 liradan alıcı buluyor
10:52 Çin tankları çıkardı! Çin Halk Bankası'ndan paralarını çekemeyen Çinliler sokaklarda
10:46 Merve Boluğur, bugün ilk kez sahneye çıkacak! Bilet fiyatı ise duyanları hayrete düşürdü
10:45 İspanyol devi Barcelona'da 'W' krizi! Yeni transfer Lewandowski'nin formaları bekletiliyor
10:29 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar baskısı arttı! Yükselmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 11:38:23. #1.13#
SON DAKİKA: AMASYA'DA YILIN İLK BUĞDAY HASADINI VALİ MASATLI YAPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement