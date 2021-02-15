Amasya'da yoğun bakım yatak kapasitesi arttı - Son Dakika

Amasya'da yoğun bakım yatak kapasitesi arttı

15.02.2021 15:09
Amasya'da yoğun bakım yatak kapasitesi arttı, System.String[]

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni oluşturulan 28 yataklı yoğun bakım servisinin de hizmete girmesiyle hastanedeki yoğun bakım yatak sayısı 115'e yükseltildi.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni oluşturulan 28 yataklı yoğun bakım servisinin de hizmete girmesiyle hastanedeki yoğun bakım yatak sayısı 115'e yükseltildi.

Vali Mustafa Masatlı, yoğun bakım servisinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çin'de başlayarak dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'ye de zararl verdiğini söyledi.

Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran farkın, güçlü sağlık altyapısı ile salgınla başarılı şekilde mücadele etmesi olduğuna işaret eden Masatlı, son 18 yılda her alanda çağ atlayan Türkiye'nin sağlık alanında da dünyanın hayranlıkla izlediği bir sistem oluşturduğunu anlattı.

Masatlı, şunları kaydetti:

"Kendisini dünyanın süper gücü olarak tanımlayan ülkelerde insanlar hastanelerde yatak bulamazken, ölüme terkedilmişken, ülkemizde sağlık çalışanları hastaların ayağına giderek vatandaşlarımızı evlerinde tedavi etmiştir. Amasya'ya baktığımızda ise sağlık teşkilatımızın tüm birimlerinin süreci en iyi şekilde yönettiğini görüyoruz. Yine aşılama çalışmalarında ülkemizde ilk sıralarda yer almaktayız. Bugün de salgın sürecinin öncelikli ihtiyacı olan yoğum bakım ünitelerimize eklenen 28 yatağı hizmete alıyoruz. Bu vesileyle ülkemizdeki salgın sürecini en iyi şekilde yöneten başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza şükranlarımı arz ediyor, Amasya'da süreci takip eden sağlık müdürlüğümüze, hekimlerimize ve fedakar sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

Açılış törenine AK Parti Amasya Milletvekilleri Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, AK Parti İl Başkanı Akif Kesmekaya ve protokol üyeleri katıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Amasya Üniversitesi, Türkiye, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da yoğun bakım yatak kapasitesi arttı - Son Dakika


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