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Yoğun kar yağışı seralara zarar verdi - Son Dakika

Yoğun kar yağışı seralara zarar verdi

27.01.2022 15:58

Türkiye'nin önemli sebze üretim merkezleri arasında yer alan Amasya'da, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı seralar zarar gördü.

Türkiye'nin önemli sebze üretim merkezleri arasında yer alan Amasya'da, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı seralar zarar gördü.

Kentte etkili olan kar yağışı sonrası Kızılca ve Sevincer köylerinde bulunan seraların üst bölümü, biriken karı taşıyamayınca çöktü. Seraların içinde bulunan ürünler zarar gördü.

Bazı sera sahipleri ise yoğun şekilde yağan karı taşımayacak olan seraların üst bölümlerindeki naylonları kesmek zorunda kaldı.

Zarar gören sera alanlarını inceleyen Vali Mustafa Masatlı, hasar tespit çalışmalarının İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede tamamlanacağını belirterek, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Amasya ekonomisi için burası önemli bir alan. Devletimiz tüm imkanlarıyla çiftçimizin yanında. Böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada da yoğun kar yağışı sebebiyle zarar gören örtü altı tarım alanlarında hasar tespit çalışması gerçekleştirileceği ve çiftçilere her türlü desteğin sağlanacağı ifade edildi.

Yoğun kar yağışı seralara zarar verdi
Yoğun kar yağışı seralara zarar verdi
Yoğun kar yağışı seralara zarar verdi
Yoğun kar yağışı seralara zarar verdi
Yoğun kar yağışı seralara zarar verdi
Yoğun kar yağışı seralara zarar verdi
Yoğun kar yağışı seralara zarar verdi
Yoğun kar yağışı seralara zarar verdi

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Türkiye, Amasya, Tarım, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yoğun kar yağışı seralara zarar verdi - Son Dakika


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