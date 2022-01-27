Üye Girişi
Amasya'da yoğun kar yağışı seraları yıktı - Son Dakika

Amasya'da yoğun kar yağışı seraları yıktı

27.01.2022 09:50

Amasya'da yoğun kar yağışı seraları yıktı Karadeniz bölgesinin sebze üssü Amasya'da günlerdir süren kar yağışı köylerdeki binlerce dönüm seranın yıkılmasına yol açtı.

Amasya'da yoğun kar yağışı seraları yıktı

AMASYA - Karadeniz bölgesinin sebze üssü Amasya'da günlerdir süren kar yağışı köylerdeki binlerce dönüm seranın yıkılmasına yol açtı. Seraların üzerinde biriken karlar çökmelere neden oldu. Şok yaşayan çiftiler, zararlarının artmaması için tedbir alıp ayakta kalan seraları örten naylonları kesmek zorunda kaldı.

Hasar tespit çalışması başlatıldı

Sadece seraların metal direkleri ve naylonları ziyan olmadı. Büyük umutlarla dikilen ürünler de zarar gördü. Kara kara düşünen üreticiler çare ararken Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de hasar tespit çalışması başlattı.

Büyük çapta maddi kaybın yaşandığı Kızılca köyünün muhtarı Osman Türkmen, "5 bin dönüm seramız var. Yüzde 80'i yıkıldı. Zararımız çok büyük" dedi.

'Domates diyarı' köyde yaz dönemi ürünlerini dikmek için hazırlık yaparken kalınlığı 70 santimi geçen kar yağışı sonrası bu felaketle karşılaştıklarını belirten Türkmen, "Siparişlerini verdiğimiz fidelerimiz ekilmişti. Önümüzdeki ay elimizde olacak. Ama şu an ortada hazır sera yok. Üretim yapmamız için seralarımızı acilen ayağa kaldırmamız lazım" diye konuştu.

Enkazın kaldırılması için destek isteniyor

Yöre çiftçilerinden Hicabi Bağçuvan, çöken seraların enkazının kaldırılmasına köylülerin gücünün yetmeyeceğine işaret ederek yetkililerden destek istediklerini söyledi. Örtü altı sebze yetiştiriciliğinin yapıldığı köylerden Aksalur'un Çayköy mezrasında yaşayan Selami Kalkan da seraları yeni sezona hazırlayamadıkları durumunda bunun fiyatlara yansımasıyla domatesin kilosunun 25 liraya kadar varabileceğini iddia etti. Aynı köyden Recep Şilli ise "Daha geçen hafta borçlanarak yeni traktör almıştım. Bunun borcunu mu vereceğim. Seralara naylon mu alacağım. Fide paralarını mı ödeyeceğim. Ne yapacağım bilemiyorum" şeklinde konuştu.

Amasya'da yoğun kar yağışı seraları yıktı
Amasya'da yoğun kar yağışı seraları yıktı
Amasya'da yoğun kar yağışı seraları yıktı

YORUMLAR
500

Karadeniz, Amasya, Metal, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Amasya'da yoğun kar yağışı seraları yıktı - Son Dakika


İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Beşiktaş kongresindeki konuşması gerginlik yaratmıştı İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Beşiktaş kongresindeki konuşması gerginlik yaratmıştı         
09:48
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi         
08:59
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Isınmak için yaktığı ateş sonunu getirdi Isınmak için yaktığı ateş sonunu getirdi         
07:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da yaşanan kar esaretiyle ilgili İBB'ye sert tepki: Tam anlamıyla basiretsizlik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da yaşanan kar esaretiyle ilgili İBB'ye sert tepki: Tam anlamıyla basiretsizlik         
22:22
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08
Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi         
16:49
Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
16:05
Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü         
16:02
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12
Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor         
15:09

Son Dakika Haberleri
09:47 İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Beşiktaş kongresindeki konuşması gerginlik yaratmıştı
09:46 Metaverse hac dönemi başlıyor! Dijital hacı olabilirsiniz
09:21 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!
09:14 Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama! Aşılı ve temaslı iseniz HES kodu riskli görünmeyecek
08:59 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler
08:58 Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi
08:56 Esra Erol'un programında ilginç konuk: Eşimi değil, sadece papağanım Paşa'yı istiyorum
08:56 Yoksulların yiyeceğiydi, artık lüks! Simit 5 Lira oluyor
08:39 Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!
08:37 İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 09:59:48. #1.13#
SON DAKİKA: Amasya'da yoğun kar yağışı seraları yıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement