Son dakika haber... Yol kenarındaki bariyere saplanan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberine göre Kazanın olduğu yol Bariyerlere saplanan otomobil Otomobilin içerisi Karayolları ekiplerinin bariyeri sökmeye çalışması Amasya'da yol kenarındaki bariyere saplanan otomobilin sürücüsü öldü Amasya'nın Suluova ilçesinde kontrolden çıktıktan sonra yol kenarındaki bariyere saplanan otomobilin...

Kazanın olduğu yol Bariyerlere saplanan otomobil Otomobilin içerisi Karayolları ekiplerinin bariyeri sökmeye çalışması Amasya'da yol kenarındaki bariyere saplanan otomobilin sürücüsü öldü Amasya'nın Suluova ilçesinde kontrolden çıktıktan sonra yol kenarındaki bariyere saplanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Merzifon istikametine giden Şenel Bozkurt (57) idaresindeki 05 LH 440 plakalı otomobil, Ankara- Samsun kara yolu Şehzadeler Tüneli girişinde aynı yönde ilerleyen F. P'nin kullandığı 34 EOY 43 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobile ok gibi saplanan bariyer aracın bagaj bölümüne kadar girdi. Ağır yaralanan ve sıkıştığı yerden itfaiye ekibince çıkarılan Bozkurt, kaldırıldığı Havza Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer sürücü ve bu araçtakiler ise kazayı yara almadan atlattı.

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