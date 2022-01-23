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Amasya'da yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle kontrolden çıktı: 30 yaralı var - Son Dakika

Amasya'da yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle kontrolden çıktı: 30 yaralı var

23.01.2022 08:31

Amasya'nın Merzifon ilçesinde buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 1'i çocuk olmak üzere 30 yolcu yaralandı.

Çorum- Amasya karayolu Merzifon ilçesinde gece 03.00 sıralarında meydana gelen olayda Emrah K. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

1'İ ÇOCUK 30 KİŞİ YARALANDI

Otobüsün camlarının patladığı kazada, 1'i çocuk 30 yolcu yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte olay yerinde görüntüler;

Merzifon'da yolcu otobüsü bariyerlere çarptı 30 yaralı
Merzifon'da yolcu otobüsü bariyerlere çarptı 30 yaralı
Merzifon'da yolcu otobüsü bariyerlere çarptı 30 yaralı
Merzifon'da yolcu otobüsü bariyerlere çarptı 30 yaralı
Merzifon'da yolcu otobüsü bariyerlere çarptı 30 yaralı
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Amasya, Emrah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Amasya'da yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle kontrolden çıktı: 30 yaralı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle kontrolden çıktı: 30 yaralı var - Son Dakika
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