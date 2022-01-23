Amasya'da yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle kontrolden çıktı: 30 yaralı var - Son Dakika

Çorum- Amasya karayolu Merzifon ilçesinde gece 03.00 sıralarında meydana gelen olayda Emrah K. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

1'İ ÇOCUK 30 KİŞİ YARALANDI

Otobüsün camlarının patladığı kazada, 1'i çocuk 30 yolcu yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte olay yerinde görüntüler;