Son Dakika Haberleri: Amasya'da Yolcu Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: 15 Yaralı

Amasya'da Yolcu Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: 15 Yaralı

12 dakika önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Amasya'da Yolcu Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: 15 Yaralı, System.String[]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Kayadüzü mevkisinde, şehirlerarası bir otobüs firmasına ait, Celal Gedik yönetimindeki 52 AAG 319 plakalı yolcu otobüsü ile Muhammet Özçelik yönetimindeki 05 DV 035 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otobüste bulunan 13 yolcu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:44 Kaynak: AA

Kayadüzü, Merzifon, Amasya, Güncel
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