Yolcu otobüsü tır üstündeki iş makinesine çarptı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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Yolcu otobüsü tır üstündeki iş makinesine çarptı! Ölü ve yaralılar var

06.11.2022 10:07

Amasya'nın Taşova ilçesinde tırın taşıdığı iş makinesine çarpan yolcu otobüsündeki 1 kişi yaşamını yitirirken 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Feci kazada otobüsten yola fırlayan yolcunun başka bir otobüsün altında can verdiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. yönetimindeki 60 AAR 502 plakalı yolcu otobüsü, Rıza A.'nın kullandığı 05 EH 136 plakalı tırın üzerindeki iş makinesine çarptı. Feci kazada Güler Güneş (52) isimli yolcu otobüsün ön camından fırlayıp yola düştü. O sırada arkadan gelen 60 NM 900 plakalı yolcu otobüsünün ezdiği Güneş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Amasya'da yolcu otobüsü, tırın taşıdığı iş makinesine çarptı: 1 kişi öldü, 10 yaralı var

10 YARALI VAR

Olay yerine çok sayıda acil sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik'te kaza yerine geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Amasya'da yolcu otobüsü, tırın taşıdığı iş makinesine çarptı: 1 kişi öldü, 10 yaralı var

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yolcu otobüsündeki 2'si ağır 10 yaralı, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'da yolcu otobüsü, tırın taşıdığı iş makinesine çarptı: 1 kişi öldü, 10 yaralı var
Kaynak: İHA
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Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsü tır üstündeki iş makinesine çarptı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolcu otobüsü tır üstündeki iş makinesine çarptı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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