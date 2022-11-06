Olay yerine çok sayıda acil sağlık, AFAD , jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik'te kaza yerine geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA

Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yolcu otobüsü tır üstündeki iş makinesine çarptı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

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