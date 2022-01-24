Amasya'da yolda mahsur kalan tır sürücülerine yardım - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde, Kaymakam Ahmet Gökcecik ve polis ekipleri kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan tır sürücülerine kumanya dağıttı.

Uluslararası yük taşımacılığı yapan yaklaşık 100 tır sürücüsü, yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle Taşova'da mahsur kaldı. Bunun üzerine Kaymakam Ahmet Gökcecik ve Taşova Bölge Trafik Denetle Büro Amirliği ile Taşova Emniyeti'nde görevli polis ve bekçilerle, yolda mahsur kalan sürücülere içinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu kumanyaları dağıttı.

Kaymakam Ahmet Gökcecik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede kışın çok çetin geçtiğini belirterek, "Amasya'mızın Tokat'a açılan, İran'a, Erzurum'a açılan, yolunun denetlemesini ve kontrolünü gerçekleştirmekteyiz. Şuan yoğun kar yağışından dolayı, tırlarımızı TIR parklarına çektik. ve TIR şoförlerimizin bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sormak için burada bulunuyoruz. İhtiyaçlarının olmadıklarını belirti arkadaşlar. Biz onlara ufak tefek gıda yardımı yapmaya çalıştık. Onları gece boyunca mağdur etmemek üzere ekiplerimiz 24 saat esasıyla çalışmakta. İnşallah geceyi kazasız belasız geçiririz ve yollarımız açıldığı takdirde onları İran'a, Erzurum'a, Ağrı'ya, Doğubayazıt'a yolcu ederiz. Türkiye'ye karla mücadele de başarılı bir mücadele diliyorum. Amasya ilimizde mücadelemiz devam etmekte" dedi. - AMASYA