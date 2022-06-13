AMASYA'DA YOLLAR NEHRE DÖNDÜ, ARAÇLAR SEL SULARIYLA SÜRÜKLENDİ

AMASYA'da sağanağın etkisiyle taşan derelerden akan suların oluşturduğu sele kapılan bazı araçlar sürüklendi, birçok ev ve işyerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Taşan dereler nedeniyle ekili araziler zarar gördü, Akdağ Tüneli ulaşıma kapandı. Ziyaret beldesinde sele kapılan birçok araç sürüklendi. Belediye ekipleri taşan derelere müdahale ederken, vatandaşlar da araçlarını kurtarmaya çalıştı. Öte yandan sağanak sonrası oluşan hortum ise endişe yarattı.
- Amasya
Kaynak: DHA
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