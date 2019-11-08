Amasya'da yük ve yolcu taşıyan araçlara denetim
6 saat önce
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik trafik denetimi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:40 Kaynak: AA
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik trafik denetimi yapıldı.
Trafik ekiplerinin yaptıkları denetimde bin 297 araç kontrol edildi.
Evrak eksiği bulunan 38 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 18 araç da trafikten men edildi.
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