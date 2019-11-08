Son Dakika Haberleri: Amasya'da yük ve yolcu taşıyan araçlara denetim
Son Dakika Güncel Amasya'da yük ve yolcu taşıyan araçlara denetim

Amasya'da yük ve yolcu taşıyan araçlara denetim

6 saat önce

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik trafik denetimi yapıldı.

Amasya'da yük ve yolcu taşıyan araçlara denetim, System.String[]

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik trafik denetimi yapıldı.

Trafik ekiplerinin yaptıkları denetimde bin 297 araç kontrol edildi.

Evrak eksiği bulunan 38 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 18 araç da trafikten men edildi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:40 Kaynak: AA
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