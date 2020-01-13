Amasya'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika

Amasya'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

6 saat önce

Amasya'nın Suluova ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Amasya'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı, System.String[]

Amasya'nın Suluova ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Mümin Çimen idaresindeki 06 PB 197 plakalı otomobil, Suluova OSB mevkisinde Aslan Narçin yönetimindeki 33 BZK 07 plakalı tırla çarpıştı. Bu sırada Hamza Kandemir'in kullandığı 05 AAZ 825 plakalı yolcu minibüsü ile Ömür Öztorun idaresindeki 55 H 7521 plakalı otomobil de kaza yapan tıra ve otomobile çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Kazada, minibüs sürücüsü Kandemir ile bu araçta bulunan Kamuran Koç, Metehan Özkop, Ahmet Dönmez, Can Çağlar, Fatih Kotakkıran ve Nazım Başpınar yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre bir süre kontrollü sağlandı.

Suluova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:18 Kaynak: AA
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