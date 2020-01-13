Amasya'da zorlu kış şartlarında yılkı atları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da zorlu kış şartlarında yılkı atları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Amasya'da zorlu kış şartlarında yılkı atları için doğaya yem bırakıldı

6 saat önce

Amasya'nın Suluova ilçesinde, zorlu kış şartları nedeniyle açlık tehlikesi yaşayan yılkı atları için doğaya yem bırakıldı.

Amasya'da zorlu kış şartlarında yılkı atları için doğaya yem bırakıldı, System.String[]

Amasya'nın Suluova ilçesinde, zorlu kış şartları nedeniyle açlık tehlikesi yaşayan yılkı atları için doğaya yem bırakıldı.

Suluova Akdağlılar Derneği üyeleri, kar altında aşırı soğuklarda yiyecek bulmakta zorluk çeken yılkı atlarının bulunduğu bölgelere ot balyaları bıraktı.

Dernek Başkanı Yılmaz Keten, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yaşayan yılkı atlarının yaşamını sürdürebilmesi için kış aylarında yiyecek desteğine ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı.

Keten, "Yılkı atları doğamızda kendiliğinden oluşan bir sürüdür. Bunların devamı da bizim geleceğe bırakacağımız en önemli mirastır. Çünkü bizim atalarımız eyer üstünde, at üstünde devletler kurmuş bir millettir. Bu geleneğimize, bu atlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor, onun için buradayız. Bölgemizde 3 sürü halinde 57 yılkı atı bulunmakta. İki kamyonetle hayvanların bulunduğu yerlere ot balyaları dağıttık." ifadesinde bulundu.

Suluova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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