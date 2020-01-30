Amasya'daki FETÖ operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika

Amasya'daki FETÖ operasyonunda 6 tutuklama
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Amasya'da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:03 Kaynak: İHA
Amasya'da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen ve eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. FETÖ şüphelilerden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 8'i adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - AMASYA
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