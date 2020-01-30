Amasya'daki FETÖ operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika
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Amasya'daki FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

6 saat önce

Amasya'da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Amasya'daki FETÖ operasyonunda 6 tutuklama, System.String[]

Amasya'da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.


Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen ve eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. FETÖ şüphelilerden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 8'i adliyeye sevk edildi.


Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - AMASYA

Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:03 Kaynak: İHA
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