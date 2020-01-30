Amasya'daki FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'daki FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Amasya'daki FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

10 dakika önce

Amasya'daki FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Amasya'daki FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Amasya'daki FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen adliye ve cezaevi personeline yönelik operasyonda yakalanan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 8'i adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 6'sı "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:40 Kaynak: AA
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