Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesinden jersey ırkı sığır atağı

Amasya'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesinin Müdürü Hüseyin Yılmaz, işletmelerinde bulunan jersey ırkı sığırların sayısını artırmayı planladıklarını belirtti.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmelerinde 1120 baş jersey ırkı sığır bulunduğunu söyledi.

Jersey ırkı hayvanlarda süt ve et kalitesinin diğerlerine göre daha yüksek olduğuna işaret eden Yılmaz, süt kalitesinin birinci sırada bulunduğunu dile getirdi.

Bu ırkın hem süt hem de damızlık bakımından "harika" olduğunu belirten Yılmaz, vatandaşlardan da bu ırka çok fazla talep geldiğini ifade etti.

Her yıl ortalama 100 baş damızlık hayvan dağıtımı yaptıklarını söyleyen Yılmaz, şöyle dedi:

"Vatandaşların talebini karşılayabilmek için ilave bir kuru dönem ağılı yapıp hayvan varlığımızı 150 baş artırmayı planlıyoruz. Sadece gebe hayvan olarak 100 başın üzerinde damızlık hayvan dağıtımına ulaşmayı hedefliyoruz. Günlük 8 ton süt üretimimiz var. Üreticilerimizde şöyle bir yanlış kanı var, jersey ırkının erkeklerinde et kalitesinin düşük olduğu, az et verdiği düşünülüyor. Oysa yaptığımız gözlemlerde bu hayvanlar gayet iyi besiye geliyor, kilo artışı çok fazla, et kalitesi de oldukça iyi."

Daha fazla dişi elde edilip daha fazla damızlık dağıtılacak

Veteriner hekim Şahin Gazi Portakal da jersey ırkının diğer ırklara göre az yediği halde çok et ve süt verimi olduğunu belirtti.

Jerseyin kalite bakımından en iyi ırklar arasında yer aldığını, bunun en önemli göstergesinin de süt kalitesinin yüksekliği olduğunu dile getiren Portakal, "Jersey ırkında yüzde 4,7 ile yüzde 6 arasında yağ oranı vardır. Ergin ağırlığının 450 kilogram olması, yani diğer ırklardan daha düşük canlı ağırlığı bulunması, daha az az yemesi anlamına gelir. Az yediği halde daha fazla verime çeviren bir ırktır. Günde ortalama 360 hayvan sağıyoruz. Günlük süt ortalamamız 23 kilogram." diye konuştu.

İşletmelerinde daha çok damızlık üretilmesine yönelik çalışma yapıldığını belirten Portakal, şunları kaydetti:

"Jersey ırkı, döl verme kabiliyeti çok yüksek olmasıyla bilinir. İki doğum arasındaki süre en düşük olan ırklardan biridir. Çok çabuk ve gebe kalma ihtimali yüksek olan bir ırktır. Hastalıklara karşı da daha dayanıklıdır. Yetiştiriciyi en fazla üzen ayak ve meme hastalıklarıdır. Bu ırkta bu hastalıklar çok fazla görülmemektedir. Jersey ırkına piyasada çok yoğun bir şekilde talep söz konusu. Bu talebi karşılamakta zorlanıyoruz. Bunun için daha fazla dişi elde edip daha fazla damızlık dağıtımı yapma konusunda karar alınıp uygulamaya geçildi."