Son Dakika Haberleri: Amasya'daki hırsızlık iddiası
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Amasya'daki hırsızlık iddiası

46 dakika önce

Merzifon ilçesinde iş yerlerinden demir ve alüminyum çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya'daki hırsızlık iddiası, System.String[]

Merzifon ilçesinde iş yerlerinden demir ve alüminyum çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerinden farklı zamanlarda yaklaşık 10 bin lira değerinde demir ve alüminyum çalınmasıyla ilgili Merzifon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Çorum'da gözaltına alınan A.Ç. (38) ve F.Ç. (36) sevk edildikleri Çorum Adliyesinde nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Merzifon, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:26 Kaynak: AA
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