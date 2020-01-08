Amasya'daki iş yeri yangınında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Amasya'daki iş yeri yangınında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Amasya'daki iş yeri yangınında 2 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişiden 2'si kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Amasya'daki iş yeri yangınında 2 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişiden 2'si kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş yerinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, iş yerinin üst katlarında müşteriler ve çalışanlar mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenen ve hastaneye kaldırılan 6 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği öğrenildi. - AMASYA

Cumhuriyet Caddesi, Merzifon, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:41 Kaynak: İHA
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