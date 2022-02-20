Amasya'daki kazada ölen anne ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

AMASYA, Şehzadeler Tüneli girişindeki kazada hayatını kaybeden Saliha Tok Başar ve 11 yaşındaki oğlu Eymen Melih Başar İstanbul'da son yolculuklarına uğurlandılar.

Amasya'da dün meydana gelen kazada, İstanbul'dan Ordu istikametine giden Uğur Başar (34) yönetimindeki 34 SAL 87 plakalı otomobil, Amasya Şehzadeler Tüneli'nin giriş duvarına çarptı. Kazada sürücünün oğlu Eymen Melih Başar (11) olay yerinde, eşi Saliha Tok Başar (38) ise hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Uğur Başar ve 1 yaşındaki diğer oğlu Uras Başar'ın hastanedeki tedavileri devam ediyor. Saliha Tok Başar ve oğlu Eymen Melih Başar için öğle vakti Küçükçekmece Yavuz Selim Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene yakınları ve sevenleri katıldı. Yakınları tören öncesi gözyaşı döktü. Anne ve oğlu için daha sonra cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Saliha Tok Başar ve oğlu Eymen Melih Başar törenin ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.