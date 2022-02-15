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Amasya'daki OSB'lerde hedef 13 bin istihdam - Son Dakika

Amasya'daki OSB'lerde hedef 13 bin istihdam

15.02.2022 14:29
Amasya'daki OSB'lerde hedef 13 bin istihdam

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kentte bulunan 5 organize sanayi bölgesinde (OSB) 8 bin kişiye istihdam sağlandığını, bunun kısa süre içinde 13 bine çıkacağını belirtti.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kentte bulunan 5 organize sanayi bölgesinde (OSB) 8 bin kişiye istihdam sağlandığını, bunun kısa süre içinde 13 bine çıkacağını belirtti.

Masatlı, gazetecilere, Amasya, Merzifon, Suluova, Suluova Tarıma Dayalı İhsisas (TDİ) Besi OSB'lerinde toplam 8 bin kişinin çalıştığını söyledi.

Yeni açılan Taşova OSB ile diğer OSB'lerin genişlemesiyle toplam çalışan sayısının 13 bine çıkmasını öngördüklerini dile getiren Masatlı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Merzifon OSB'ye 40 milyon lira, Suluova TDİ Besi OSB'ye 26 milyon lira olmak üzere toplamda 66 milyon liralık bütçe ayrıldı. Ülkemizin ilk besi OSB'si olan Suluova TDİ Besi OSB, büyükbaş hayvancılıkta ülkemizin sayılı merkezlerinden olan Suluova'mıza ayrı değer katmaktadır. Merzifon OSB'de ise yatırım programına alınan 144 hektarlık genişleme alanında 70 sanayi parseli bulunuyor. Bu alan tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde yaklaşık 9 bin kişiye istihdam sağlanmasını bekliyoruz. Taşova OSB'yi ise çok kısa süre içinde kurduk, yatırımcılara her türlü kolaylığı gösteriyoruz."

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İstihdam, Suluova, Amasya, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'daki OSB'lerde hedef 13 bin istihdam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'daki OSB'lerde hedef 13 bin istihdam - Son Dakika
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