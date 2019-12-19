Amasya'daki sahte içki operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'daki sahte içki operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Amasya'daki sahte içki operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Amasya'daki sahte içki operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ilçede sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde dün, 8 adrese düzenlenen operasyonda 487 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği, çok sayıda boş şişe ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Merzifon, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:30 Kaynak: AA
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