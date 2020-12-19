Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yılbaşı öncesinde düzenlenen sahte içki operasyonu kapsamında yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte içki imal edip sattıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Şüpheliler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Sahte içki operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika