Son Dakika Haberleri: Amasya'daki silahlı kavga
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Amasya'daki silahlı kavga

6 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Amasya'daki silahlı kavga, System.String[]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Küçük Sanayi Sitesi'nde Harun Y'yi pompalı tüfekle yaraladığı ve Muharrem A'yı öldürdüğü iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Nevzat Aktaş Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Küçük Sanayi Sitesi'nde dün Nevzat A. (49), Muharrem A. (51) ve çalışanı Harun Y. (39) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tüfekle vurulan Muharrem A. yaşamını yitirmiş, bir çalışanı yaralanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:24 Kaynak: AA
Merzifon, Amasya, Güncel
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