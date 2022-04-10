Amasya'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Amasya'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

10.04.2022 15:55
Amasya'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Amasya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Amasya- Çorum kara yolunun Yıldızköy mevkisinde, Abdürrahim O'nun kullandığı 21 HD 374 plakalı otomobil ile Adem I'nın kullandığı 34 ABE 294 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Muhammed Emin ve Rüveyde O. ile Hüseyin ve Hasan I. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Amasya'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

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Kamyonet, Otomobil, Amasya, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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