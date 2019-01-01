Amasya'daki Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Merzifon ilçesinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen ve adliyeye sevk edilen zanlıların hepsi tutuklandı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 31 Aralık
'ta Trabzon
'a giden bir otomobili Meray mevkisinde durdurmuş, araçta yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış bin 570 uyuşturucu hap ele geçirilmiş, otomobildeki 3 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alınmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:47 Kaynak: AA
Merdiven Altı Kürtaj Muayenehanesine Baskın: 2 Gözaltı
AK Parti'nin Ankara İlçe Adayları Belli Oldu! 3 İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek
MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye Doğum Gününde Doldurulmuş Kurt Hediye Edildi
Marketteki Poşetlere Para Vermek İstemeyen Müşteriler, Aldıkları Ürünleri Ellerinde Taşıdı