Son Dakika Haberleri: Amasya'daki Uyuşturucu Operasyonu

Amasya'daki Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Amasya'daki Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Merzifon ilçesinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Sağlık kontrolünden geçirilen ve adliyeye sevk edilen zanlıların hepsi tutuklandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 31 Aralık'ta Trabzon'a giden bir otomobili Meray mevkisinde durdurmuş, araçta yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış bin 570 uyuşturucu hap ele geçirilmiş, otomobildeki 3 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:47 Kaynak: AA

Merzifon, Amasya, Güncel
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