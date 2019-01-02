Son Dakika Haberleri: Amasya'daki Uyuşturucu Operasyonu

Amasya'daki Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Amasya'daki Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Merzifon ilçesinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Sağlık kontrolünden geçirilen ve adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 31 Aralık'ta Trabzon'a giden bir otomobili Meray mevkisinde durdurmuş, araçta yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış bin 570 uyuşturucu hap ele geçirilmiş, otomobildeki 3 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:42 Kaynak: AA

Merzifon, Amasya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Suriye Konularını Görüşmek Üzere Bugün Ankara'ya Gelecek Nimet Abla'dan Bilet Alanlara Kötü Haber! İşte 70 Milyon Liralık Biletin Satıldığı İlçe

İsmail Metin Temel'in, Münbiç Operasyonuna Karşı Çıktığı İçin Görevden Alındığı İddia Edildi Gözü Dönmüş Sapık, 82 Yaşındaki Görme Engelli Kadına Tecavüz Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 11:12:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya'daki Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]