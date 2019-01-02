Amasya'daki Uyuşturucu Operasyonu

Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Merzifon ilçesinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen ve adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 31 Aralık
'ta Trabzon
'a giden bir otomobili Meray mevkisinde durdurmuş, araçta yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış bin 570 uyuşturucu hap ele geçirilmiş, otomobildeki 3 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alınmıştı.