Son Dakika Haberleri: Amasya'daki Uyuşturucu Operasyonu

Amasya'daki Uyuşturucu Operasyonu

12 dakika önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Amasya'daki Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Merzifon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Ortaova köyünde durdurulan araçta gözaltına alınan S.A. (26), E.K. (20), M.S. (22) ve Ü.D'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Ekipler, dün Samsun'dan Merzifon'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Ortaova köyünde bir aracı durdurmuş, araçta yapılan aramada 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirmişti. Araçta bulunan 4 şüpheli, gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:28 Kaynak: AA

Merzifon, Amasya, Güncel
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