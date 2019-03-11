Amasya'daki Uyuşturucu Operasyonu
12 dakika önce
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Merzifon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekiplerince Ortaova köyünde durdurulan araçta gözaltına alınan S.A. (26), E.K. (20), M.S. (22) ve Ü.D'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Ekipler, dün Samsun
'dan Merzifon'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Ortaova köyünde bir aracı durdurmuş, araçta yapılan aramada 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirmişti. Araçta bulunan 4 şüpheli, gözaltına alınmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:28 Kaynak: AA
Oyuncu Ahmet Kural'ın Uyuşturucu Kullandığı Ortaya Çıktı
Giyim Devi Levi Strauss & Co, Halka Arzı Planlıyor
Son Dakika! CHP'nin "İhraç Ediyoruz" Dediği İsim, Edremit Adayı Değil, Akçay Eski Belediye Başkanı Çıktı
Tartışma Yaratan Fotoğraf! Melania Trump Dublör mü Kullanıyor