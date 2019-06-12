Amasya'daki uyuşturucu operasyonu
4 saat önce
Amasya'nın Suluova ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:25 Kaynak: AA
'nın Suluova
ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 4 zanlı, tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine dün 34 FM 4356 plakalı otomobili Suluova ilçe girişinde durdurmuş, araçta yapılan aramada, el freni kapalı haznesinde gizlenmiş 184 uyuşturucu hap ele geçirilmiş ve otomobilde bulunan E.C.D, U.D.A, Y.B. ve O.S, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alınmıştı.
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