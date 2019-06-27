Amasya'daki uyuşturucu operasyonu
18 dakika önce
Amasya'nın Merzifon ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:04 Kaynak: AA
'nın Merzifon
ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekiplerince ev ve iş yerlerine yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü savcılık ifadesinin ardından, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis
ekipleri, dün çok sayıda ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlemiş, yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, 8 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, kullanmak" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Kız çocuklarına ilaç içirip cinsel istismarda bulunan 2 sapık tutuklandı
Uyuşturucu kullanma suçundan hapis cezası alan rapçi Ezhel aylık gelirini açıkladı
Otomotiv devi Ford, Avrupa'da 12 bin kişiyi işten çıkaracak
İmamoğlu İstanbullular'dan isteklerini sıraladı