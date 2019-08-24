Amasya'daki uyuşturucu operasyonu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yol kontrollerinde durdurulan bir araçta bulunan uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.S. O.B. ve E.Ç, çıkarıldıkları hakimlikçe, "uyuşturucu temin etmek ve ticaretini yapmak" iddiasıyla tutuklandı.

Polis, dün Meray Kavşağı mevkisinde A.S. idaresindeki bir otomobili durdurmuş, araçtaki kişilerin davranışlarından şüphelenilmesi üzerine yapılan aramada yaklaşık iki gram esrar ve 37 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.