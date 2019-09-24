Son Dakika Haberleri: Amasya'daki uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Amasya'daki uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Amasya'daki uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan iki araçta bulunan uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan Z.K, Y.C.Y. ve A.C.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe, "uyuşturucu madde nakletmek ve ticaretini yapmak" iddiasıyla tutuklandı.

Polis, dün Meray Kavşağı'nda iki otomobili durdurmuş, yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış 1 kilo 445 gram skunk, 4,96 gram kokain ve 497 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Merzifon, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Kandilli'den İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: Büyük deprem mutlaka olacaktır
İmamoğlu'na bağış yaptığı için kovulan İBB personeli işine geri döndü Rusya'ya seyahatte e-vize dönemi 1 Ekim'den itibaren başlıyor! AB mahkemesi Starbucks'a kesilen 30 milyon euroluk cezayı iptal etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 13:45:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya'daki uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]