Amasya'daki uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Polis ekipleri, Merzifon- İstanbul kara yolundaki kontrol noktasında durdurulan otomobildeki M.S.S'nin sırt çantasındaki çorabın içine gizlenmiş 80,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirmiş, şüpheliyi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

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