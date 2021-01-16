Polis ekipleri, dün Buğdaylı Mahallesi 'nde durdurdukları otomobilde kapıya saklanmış 462 uyuşturucu hap ele geçirmiş, araçtaki 3 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.K. ve R.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı

Efsane futbolcu Ronaldinho, müstehcen görüntülerin olduğu klipte oynadı

Zeynep Alkan bu kez estetik için bıçak altına yatacak