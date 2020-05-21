Amasya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi salıverildi - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince durdurulan bir otomobilde bulunan uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile ilgili gözaltına alınan M.H. (45) ve I.Y'nin (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

I.Y. emniyetteki ifadesinin ardından, M.H. ise çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

Polis dün Meray kavşağında bir otomobili durdurmuş, araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 11 tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu ile metamfetamin ele geçirilmişti.