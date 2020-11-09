Amasya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Amasya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bir ihbarı değerlendiren Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün bir otomobili Meray mevkisinde durdurarak gizli bölmelere saklanmış 714 sentetik ecza hap ele geçirmiş, otomobildeki 3 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alınmıştı.

Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle tedavi gören İkbal Gürpınar yoğun bakımdan çıktı

Klopp ile Guardiola maç temposu nedeniyle isyan etti: Ölümcül bir durum

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız

Ormanlık alanda korkunç olay! Darbedilerek öldürülmüş cansız beden bulundu

Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı

İlham Aliyev: Ermenistan, Dağlık Karabağ'da elinde kalan 3 bölgeden çekilirse savaşı durdururuz

Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti

Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi