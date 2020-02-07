Amasya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Amasya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Amasya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Merzifon ilçesinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 Şubat'ta İstanbul'dan gelen bir otomobili Meray mevkisinde durdurarak gizli bölmelere saklanmış 774 gram esrar ele geçirmiş, otomobildeki 4 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alınmıştı.

Merzifon, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:32 Kaynak: AA
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