Son Dakika Haberleri: Amasya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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Amasya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Amasya'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Amasya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Amasya'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık ifadesinin ardından salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya'da 30 Kasım'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalanmış, adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız silahlar ele geçirilmişti.

Emniyet Müdürlüğü, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:44 Kaynak: AA
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