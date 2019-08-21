Son Dakika Haberleri: Amasya'daki yangında 5 kişilik ailenin evi kül oldu
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Amasya'daki yangında 5 kişilik ailenin evi kül oldu

1 saat önce

Amasya'da bir köyde çıkan yangında 5 kişilik ailenin evi, kullanılamaz hale geldi.

Amasya'da bir köyde çıkan yangında 5 kişilik ailenin evi, kullanılamaz hale geldi.

Sevince köyünde Kadir Pelit'e ait tek katlı ahşap evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Tamamen yanan evdeki yangını Pelit ailesi, çaresizlik ve üzüntüyle izledi.

Muhammet Ali Pelit, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın çıktığında kendisinin işte, anne babasının da tarlada olduklarını belirterek, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. 5 kişilik bir aileyiz. Bütün eşyalarımız kül oldu. Devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. Bizim evi tekrar yerine getirmemiz çok zor. Geçen sene de bu zamanlarda samanlık yangını sonucu 10 bin balya samanımız yandı. Onun zararını düzeltemeden şimdi de bu çıktı." ifadesini kullandı.

Amasya Belediyesi, Amasya, Pelit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:32 Kaynak: AA
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