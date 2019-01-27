Amasya'daki Yeniçeltek Maden İşletmesinde Meydana Gelen Göçükte Toprak Altında Kalan 3 İşçiden 2'si...
57 dakika önce
Amasya'daki Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 işçiden 2'si sağ olarak çıkarıldı.
Amasya
'daki Yeniçeltek Maden
İşletmesinde meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 işçiden 2'si sağ olarak çıkarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:49 Kaynak: AA
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