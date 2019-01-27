Son Dakika Haberleri: Amasya'daki Yeniçeltek Maden İşletmesinde Meydana Gelen Göçükte Toprak Altında Kalan 3 İşçiden...

Amasya'daki Yeniçeltek Maden İşletmesinde Meydana Gelen Göçükte Toprak Altında Kalan 3 İşçiden...

47 dakika önce

Amasya'daki Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 işçiden sonuncusu da sağ olarak çıkarıldı.

Amasya'daki Yeniçeltek Maden İşletmesinde Meydana Gelen Göçükte Toprak Altında Kalan 3 İşçiden..., System.String[]
Amasya'daki Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 işçiden sonuncusu da sağ olarak çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:58 Kaynak: AA

İşçi, Maden, Amasya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yenilenebilir Enerji Projelerine Devlet Desteği Artırılıyor Amasya'da Maden Ocağı'nda Göçük: Toprak Altında Kalanlardan 2'si Kurtarıldı

Son Dakika! Konya'da Dehşet Sokağı! Anne ve 2 Çocuğu Sokak Ortasında Ölü Bulundu Mersin'de 2 Milyon Civciv Ölüme Terk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 19:45:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya'daki Yeniçeltek Maden İşletmesinde Meydana Gelen Göçükte Toprak Altında Kalan 3 İşçiden...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]