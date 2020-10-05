Amasya?dan Azerbaycan?a dev bayraklı destek - Son Dakika

Amasya?dan Azerbaycan?a dev bayraklı destek

AMASYA'da, Ermenistan'ın topraklarına saldırdığı Azerbaycan'a destek amacıyla Harşena Kalesi burçlarına dev Türkiye, Azerbaycan bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk posteri asıldı.

Amasya?dan Azerbaycan?a dev bayraklı destek, System.String[]

AMASYA'da, Ermenistan'ın topraklarına saldırdığı Azerbaycan'a destek amacıyla Harşena Kalesi burçlarına dev Türkiye, Azerbaycan bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk posteri asıldı.

Ermenistan'ın sivil halkı hedef alan saldırıları sonucu Azerbaycan'ın başlattığı operasyona destek amacıyla Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 300 metre yükseklikteki Harşena Kalesi burçlarına 15 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde dev Türkiye, Azerbaycan bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk posteri astırdı.'AZERBAYCAN TÜRK MİLLETİNİN GÖNLÜ VE YÜREĞİDİR?

Yüreklerinde ve gönüllerinde taşıdıkları bayrakları göndere çektiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Sarı,  "Azerbaycan Türk milletinin gönlü ve yüreğidir. Biz Amasya'yı nasıl görüyor ve nasıl hayal ediyorsak, Azerbaycan içinde aynı hayalleri kuruyoruz. Azerbaycan'ın bugün ki durumu, Dünya'nın bakışı, onların var oluşlarının Dünya'ya verdiği rahatsızlık ve emperyalist güçlerin saldırısı ortadadır. Bize düşen oradaki kardeşlerimize en azından gönlümüz ile destek olabilmektir" dedi.


Amasya?dan Azerbaycan?a dev bayraklı destek
Amasya?dan Azerbaycan?a dev bayraklı destek
Amasya?dan Azerbaycan?a dev bayraklı destek
Amasya?dan Azerbaycan?a dev bayraklı destek
Amasya?dan Azerbaycan?a dev bayraklı destek
Amasya?dan Azerbaycan?a dev bayraklı destek
Amasya?dan Azerbaycan?a dev bayraklı destek
Amasya?dan Azerbaycan?a dev bayraklı destek

Mustafa Kemal Atatürk, Azerbaycan, Türkiye, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Amasya?dan Azerbaycan?a dev bayraklı destek - Son Dakika

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